Водитель «девятки» пострадал при столкновении с двумя грузовиками на трассе

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-07T13:10:21+03:00

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Сегодня, 7 ноября, в Кирове зафиксировано тройное ДТП. Авария случилась на девятом километре Советского тракта в 09.10 часов утра. Данных о погибших не поступало, однако один из участников аварии получил травмы. Видеозапись и фотографии с места событий очевидцы опубликовали в соцсетях.

Тройное ДТП на Советском тракте.Видео: Евгений СЫРОВ vk.com/ky43_ubezhishe

- ВАЗ-2109 на трассе столкнулся с двумя КамАЗами, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В аварии пострадал 33-летний кировчанин, находившийся за рулем «девятки». Возможно, ему потребуется госпитализация.

Был ли пьян кто-либо из участников столкновения, пока не сообщается. Автоинспекторы устанавливают все детали этого ЧП.