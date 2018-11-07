Кировчане собирают корм для бездомных животных

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-07T12:40:39+03:00

Также для животных собирают поводки, миски и подстилки Фото: Валерий РОМАНОВ

Принести крупы и консервы можно в центры местной активности

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В Кирове продолжается благотворительная акция «Котопес», участники которой собирают корм для бездомных кошек и собак. Неравнодушные кировчане уже принесли в центры местной активности десятки килограммов круп, корма и консервов. Помимо этого, для животных собирают поводки, миски и подстилки.

- Принять участие в акции может каждый желающий, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Корм и вещи можно принести в любой из центров местной активности. Сбор проходит каждый вторник с 16.00 часов до 18.00 часов.

Отметим, что центры местной активности Ленинского района расположены по адресам ул. Азина, 55, ул. Горького, 27, ул. Московская, 156 и ул. Ленина, 10 (Лянгасово).