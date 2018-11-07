2018-11-07T12:40:39+03:00
Общество

Кировчане собирают корм для бездомных животных

Принести крупы и консервы можно в центры местной активности
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Также для животных собирают поводки, миски и подстилкиТакже для животных собирают поводки, миски и подстилкиФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

В Кирове продолжается благотворительная акция «Котопес», участники которой собирают корм для бездомных кошек и собак. Неравнодушные кировчане уже принесли в центры местной активности десятки килограммов круп, корма и консервов. Помимо этого, для животных собирают поводки, миски и подстилки.

- Принять участие в акции может каждый желающий, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Корм и вещи можно принести в любой из центров местной активности. Сбор проходит каждый вторник с 16.00 часов до 18.00 часов.

Отметим, что центры местной активности Ленинского района расположены по адресам ул. Азина, 55, ул. Горького, 27, ул. Московская, 156 и ул. Ленина, 10 (Лянгасово).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель «девятки» пострадал при столкновении с двумя грузовиками на трассе
У «Метрограда» иномарка сбила 10-летнего школьника
Чепчанин отправится в колонию за жестокое избиение посетителя бара
«Ростелеком» запустил новое приложение Smart TV для гостиниц
Казанское «Динамо» забило «Родине» семь безответных мячей
На трассе «восьмерка» съехала в кювет: пассажира с травмой головы увезли в больницу
Участок улицы Комсомольской в районе путепровода перекрыли еще на полгода
Кировчан ожидают первые заморозки
В Кирове вместо западного обхода построят восточный
В Кирове изъяли и уничтожили 220 килограммов некачественного хлеба
В девяти кировских дворах появятся новые игровые площадки
Алиментщица, которую два года искали приставы, оказалась погибшей
Кировчанин подобрал пакет с наркотиками и через полчаса попался патрулю
В центре Кирова столкнулись две иномарки, пострадал ребенок
К Новому году кировские дома и остановки украсят «дымкой» и кружевом
В Белой Холунице «Тойота» сбила ограждения моста и вылетела в реку Копью