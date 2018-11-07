2018-11-07T11:56:46+03:00
Происшествия

У «Метрограда» иномарка сбила 10-летнего школьника

Детский омбудсмен Владимир Шабардин в соцсетях возмутился произошедшим
Александр ЧАРУШИН
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На место ЧП прибыл экипаж скорой помощи. Фото: Иван ГЛУХОВ facebook.com/iva.glukhovНа место ЧП прибыл экипаж скорой помощи. Фото: Иван ГЛУХОВ facebook.com/iva.glukhov
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Сегодня, 7 ноября, в Кирове 10-летний школьник попал под колеса автомобиля. ЧП произошло в 07.55 часов утра на улице Садаковской в микрорайоне «Метроград». Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области, ученик четвертого класса местной школы решил перебежать дорогу в неположенном месте.

- Мальчик выбежал прямо под колеса автомобиля «Хендэ», - сообщили в ведомстве. - За рулем иномарки находилась 29-летняя кировчанка. Мальчик в итоге получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин уже прокомментировал это ЧП в соцсетях.

- Второй ребенок на одном и том же месте за месяц, - возмутился детский омбудсмен. - Сколько еще детей нужно, чтобы там оборудовали переход и «лежачих полицейских»? Мы уже направили три обращения в администрацию Кирова, ГИБДД поддерживает нас в этом вопросе. Пока безрезультатно.

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