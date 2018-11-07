Чепчанин отправится в колонию за жестокое избиение посетителя бара

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-07T11:14:24+03:00

Чепчанин несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Изменить размер текста: A A

29-летний житель Кирово-Чепецка осужден за избиение посетителя местного бара. ЧП произошло еще 21 апреля 2018 года. Осужденный поссорился с потерпевшим мужчиной и избил его руками и ногами. Чепчанин получил серьезные травмы головы и тела.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни», - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. - Суд назначил 29-летнему мужчине наказание в виде трех лет тюрьмы.

Отметим, что чепчанин не согласился с приговором, однако решение суда осталось в силе. Мужчину отправят в колонию общего режима.