2018-11-07T11:14:24+03:00
Происшествия

Чепчанин отправится в колонию за жестокое избиение посетителя бара

Нападавший мужчина пытался обжаловать приговор
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Чепчанин несколько раз ударил потерпевшего по голове и телуЧепчанин несколько раз ударил потерпевшего по голове и телуФото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

29-летний житель Кирово-Чепецка осужден за избиение посетителя местного бара. ЧП произошло еще 21 апреля 2018 года. Осужденный поссорился с потерпевшим мужчиной и избил его руками и ногами. Чепчанин получил серьезные травмы головы и тела.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни», - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. - Суд назначил 29-летнему мужчине наказание в виде трех лет тюрьмы.

Отметим, что чепчанин не согласился с приговором, однако решение суда осталось в силе. Мужчину отправят в колонию общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель «девятки» пострадал при столкновении с двумя грузовиками на трассе
Кировчане собирают корм для бездомных животных
У «Метрограда» иномарка сбила 10-летнего школьника
«Ростелеком» запустил новое приложение Smart TV для гостиниц
Казанское «Динамо» забило «Родине» семь безответных мячей
На трассе «восьмерка» съехала в кювет: пассажира с травмой головы увезли в больницу
Участок улицы Комсомольской в районе путепровода перекрыли еще на полгода
Кировчан ожидают первые заморозки
В Кирове вместо западного обхода построят восточный
В Кирове изъяли и уничтожили 220 килограммов некачественного хлеба
В девяти кировских дворах появятся новые игровые площадки
Алиментщица, которую два года искали приставы, оказалась погибшей
Кировчанин подобрал пакет с наркотиками и через полчаса попался патрулю
В центре Кирова столкнулись две иномарки, пострадал ребенок
К Новому году кировские дома и остановки украсят «дымкой» и кружевом
В Белой Холунице «Тойота» сбила ограждения моста и вылетела в реку Копью