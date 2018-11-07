2018-11-07T10:50:00+03:00
Спорт

Казанское «Динамо» забило «Родине» семь безответных мячей

Кировчане потерпели второе поражение подряд
Александр ЧАРУШИН
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Итоговый счет 0:7 не в пользу кировчан. Фото: bandyvesti.ruИтоговый счет 0:7 не в пользу кировчан. Фото: bandyvesti.ru
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Вчера, 6 ноября, хоккеисты кировской «Родины» провели второй матч в рамках чемпионата России. Кировчане принимали казанское «Динамо», первые полчаса счет оставался «сухим». Однако на 30-й минуте в ворота кировчан был забит первый мяч, счет открыл экс-игрок «Родины» Игорь Ларионов. Через три минуты Денис Слаутин забил кировчанам второй мяч.

После перерыва «Родина» пропустила еще пять мячей, три из них оказались на счету Игоря Ларионова. Итоговый счет 0:7 не в пользу кировчан. Отметим, что это уже второе поражение кировской «Родины» в двух матчах чемпионата России по хоккею с мячом.

В пятницу, 9 ноября, кировчане сыграют против московского «Динамо». Матч состоится на стадионе «Родина» в 18.30 часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кировская команда «Родина-2003» вернулась с серебряными медалями с кубка мира по хоккею с мячом среди юниоров. Кировчане под руководством Сергея Нагибина без поражений дошли до финала соревнований, где уступили со счетом 1:4 сверстникам из Швеции.

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