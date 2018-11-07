На трассе «восьмерка» съехала в кювет: пассажира с травмой головы увезли в больницу

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-07T10:53:03+03:00

У водителя не было прав на управление машиной

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Вечером во вторник, 6 октября, на трассе Котельнич - Даровской произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась около 18.15 часов. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области, 24-летний водитель «восьмерки» решил подвезти до дома 45-летнего мужчину. На трассе было темно и скользко, водитель неудачно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В итоге «восьмерка» съехала в кювет.

- Водитель повредил грудную клетку, однако госпитализация ему не потребовалась, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - 45-летний пассажир получил травмы головы и тела, в том числе тяжелые. Его срочно доставили в Котельничскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, у 24-летнего владельца «восьмерки» не было прав на управление машиной и страховки. Был ли водитель трезв в момент аварии, пока что не уточняется.