Участок улицы Комсомольской в районе путепровода перекрыли еще на полгода

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-07T10:51:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове продолжаются работы на путепроводе в Чистые пруды. В связи с этим запрет на проезд машин по улице Комсомольской на участке от дома № 48 до дома № 103 продлили еще на шесть месяцев. Дорога будет открыта для автолюбителей не раньше 30 апреля 2019 года.

- Строительство путепровода с реконструкцией улиц Щорса и Ивана Попова продолжается, - сообщили в пресс-службе города Кирова. - На сегодня в том районе полностью завершена прокладка «ливневки». Подрядчик уже готовит основание для дорожного покрытия, оно будет уложено по окончании зимнего сезона.

Напомним, в Кирове перекрыты еще два дорожных участка. Улицу Подгорную в районе перекрестка с улицей Олега Кошевого должны открыть для проезда транспорта к 1 декабря, а к концу года должно быть восстановлено движение по улице Розы Люксембург на участке от Свободы до Ленина.