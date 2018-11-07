2018-11-07T10:51:59+03:00
Общество

Участок улицы Комсомольской в районе путепровода перекрыли еще на полгода

Проезд будет открыт лишь к концу апреля
Александр ЧАРУШИН
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По окончании зимнего сезона на дороге уложат новый асфальт. Фото: admkirov.ruПо окончании зимнего сезона на дороге уложат новый асфальт. Фото: admkirov.ru
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В Кирове продолжаются работы на путепроводе в Чистые пруды. В связи с этим запрет на проезд машин по улице Комсомольской на участке от дома № 48 до дома № 103 продлили еще на шесть месяцев. Дорога будет открыта для автолюбителей не раньше 30 апреля 2019 года.

- Строительство путепровода с реконструкцией улиц Щорса и Ивана Попова продолжается, - сообщили в пресс-службе города Кирова. - На сегодня в том районе полностью завершена прокладка «ливневки». Подрядчик уже готовит основание для дорожного покрытия, оно будет уложено по окончании зимнего сезона.

Напомним, в Кирове перекрыты еще два дорожных участка. Улицу Подгорную в районе перекрестка с улицей Олега Кошевого должны открыть для проезда транспорта к 1 декабря, а к концу года должно быть восстановлено движение по улице Розы Люксембург на участке от Свободы до Ленина.

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