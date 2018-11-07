2018-11-07T10:37:22+03:00
Происшествия

Кировчан ожидают первые заморозки

В ночь на четверг синоптики прогнозируют до 8 градусов мороза
Александр ЧАРУШИН
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Кратковременные дожди сменятся мокрым снегомКратковременные дожди сменятся мокрым снегомФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Кирове и районах области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Такой прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». Сегодня, 7 ноября, в регион придут кратковременные дожди, мокрый снег и сильный юго-западный ветер с порывами до 10 м/с.

Уже в ночь на четверг в Кирове похолодает до -8 градусов. Дневная температура воздуха составит 0…+2 градуса, ожидаются гололедица и осадки в виде снега. Такие же погодные условия сохранятся до конца этой недели, однако днем заморозки могут усиливаться до -4…-5 градусов.

В ГУ МЧС России по Кировской области предупреждают кировчан об опасности прогулок в гололед. Специалисты считают, что в Кирове и районах области может резко возрасти количество травм, полученных из-за гололедицы. Кировчанам рекомендуют правильно выбирать обувь и быть осторожными на скользких дорогах и тротуарах.

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