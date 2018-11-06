2018-11-06T18:05:03+03:00
Общество

В Кирове изъяли и уничтожили 220 килограммов некачественного хлеба

Против виновных завели административные протоколы
Александр ЧАРУШИН
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41 партию хлеба не довезли до потребителей41 партию хлеба не довезли до потребителейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Кировской области продолжаются проверки производителей хлеба. С начала года специалисты взяли свыше 2 100 проб готовой продукции. В некоторых из них (менее 3%) были найдены нарушения по различным показателям. Всего в регионе изъяли и уничтожили 41 партию (220 килограммов) некачественного хлеба, хлебобулочных изделий и круп. Против виновных лиц завели административные дела.

- Еще 56 проб готовой продукции были проверены на наличие полезных веществ, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Во всех пробах найдены необходимые витамины, минеральные вещества и микроэлементы.

Ранее мы уже рассказывали о других рейдах Роспотребнадзора по кировским предприятиям и школьным столовым. Всего за год в регионе изъяли полтонны молока, тонну мяса и полторы тонны овощей, а виновным выписали многотысячные штрафы.

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