В девяти кировских дворах появятся новые игровые площадки

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-06T17:01:48+03:00

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В Кирове продолжают обустраивать детские спортивные и игровые площадки. Вскоре новые площадки будут установлены во дворах еще девяти многоквартирных домов. В список вошли дворы по адресам ул. Володарского, 169, ул. Дзержинского, 64, ул. Карла Либкнехта, 156 и другие. Отметим, что все работы пройдут в рамках ремонта дворовых территорий.

- В соцсетях кировчане жаловались на работы во дворе у дома на ул. Горького, 27 - сообщает пресс-служба города Кирова. - Подрядчик демонтировал конструкции с детской площадки и до сих пор не установил новые. Это связано с тем, что заказ игрового комплекса был сделан с опозданием и не все детали привезли в срок. Как только все конструкции доставят в Киров, они будут установлены на площадке.

Отметим, что во дворе дома по адресу ул. Горького, 27 будут обустроены карусель и качели, песочница, стол и лавочки. У подъездов подрядчик установит урны и скамейки.