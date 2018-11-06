2018-11-06T16:35:05+03:00
Происшествия

Алиментщица, которую два года искали приставы, оказалась погибшей

Ее дочь может претендовать на пенсию по потере кормильца
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Судебные приставы нашли дочь должницыСудебные приставы нашли дочь должницыФото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

Пропавшая мать ребенка, которую искали в течение двух лет, погибла в пожаре. Судебные приставы Октябрьского района Кирова занялись поисками должницы по алиментам, лишенной родительских прав, еще в феврале 2016 года. Уже через год она числилась как без вести пропавшая по Республике Коми. Выяснилось, что женщина могла погибнуть при пожаре, однако подтвердить эту версию не удавалось.

- Кировский пристав связался с полицией соседнего региона, - рассказали в пресс-службе УФССП по Кировской области. - Вместе они нашли дочь погибшей и провели генетическую экспертизу. Данные подтвердились, погибшая женщина оказалась той самой должницей по алиментам.

Сейчас ребенок уже живет в приемной семье. Отметим, что девочка может получить пенсию по потере кормильца.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове изъяли и уничтожили 220 килограммов некачественного хлеба
В девяти кировских дворах появятся новые игровые площадки
Кировчанин подобрал пакет с наркотиками и через полчаса попался патрулю
В центре Кирова столкнулись две иномарки, пострадал ребенок
К Новому году кировские дома и остановки украсят «дымкой» и кружевом
В Белой Холунице «Тойота» сбила ограждения моста и вылетела в реку Копью
В Кировской области идет подготовка к региональной дискуссии по вопросам обновления Партии
Пьяный житель Вахрушей забил жену молотком и сбежал
Котельничский парк «Динозавры Вятки» стал лучшим туром выходного дня в России
Со склада в Кирове изъяли 17 тысяч литров этилового спирта
К 2020 году во всех кировских автобусах и троллейбусах появятся видеокамеры
В баре на Павла Корчагина кировчанку обокрали и ударили бутылкой по голове
За ноябрьские праздники трое кировчан погибли в огне пожаров
В Зуевке у реки незаконно складировали тысячу кубометров мусора
В Кирове три дня разыскивают 16-летнюю девушку
Кировская полиция изъяла некачественные лекарства на 1,3 миллиона рублей
Изготовители «вятскополянского мартини» пытались обжаловать приговор
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
Синоптики: кировчан ожидают перепады температур, осадки и гололед
Бюджет Кирова в 2019 году вырастет на полмиллиарда рублей
Дочь Юрия Гагарина поддерживает переименование Кирова в Вятку
Похороны владельца ССК Дениса Крутихина состоятся 7 ноября
3000 кировчан отметили День народного единства на главной площади города
В Сунском районе пропал пенсионер
Кировский хоккеист сделал предложение своей девушке прямо на льду
В Кирове умер владелец крупной строительной компании