Алиментщица, которую два года искали приставы, оказалась погибшей

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-06T16:35:05+03:00

Ее дочь может претендовать на пенсию по потере кормильца

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Пропавшая мать ребенка, которую искали в течение двух лет, погибла в пожаре. Судебные приставы Октябрьского района Кирова занялись поисками должницы по алиментам, лишенной родительских прав, еще в феврале 2016 года. Уже через год она числилась как без вести пропавшая по Республике Коми. Выяснилось, что женщина могла погибнуть при пожаре, однако подтвердить эту версию не удавалось.

- Кировский пристав связался с полицией соседнего региона, - рассказали в пресс-службе УФССП по Кировской области. - Вместе они нашли дочь погибшей и провели генетическую экспертизу. Данные подтвердились, погибшая женщина оказалась той самой должницей по алиментам.

Сейчас ребенок уже живет в приемной семье. Отметим, что девочка может получить пенсию по потере кормильца.