Кировчанин подобрал пакет с наркотиками и через полчаса попался патрулю

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-06T16:05:12+03:00

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Уроженца поселка Опарино осудили за незаконный оборот наркотиков. Само ЧП произошло в июле 2018 года. Мужчина проходил по улице Шинников мимо овощных ям и увидел лежащий на земле прозрачный пакет, внутри которого находилось запрещенное вещество. 38-летний осужденный спрятал пакет в кармане шорт и поехал из Кирова в Опарино, однако уже через полчаса автоинспекторы задержали его на трассе «Вятка».

- При обыске у мужчины нашли пакет, в котором лежали полграмма наркотика, - рассказали в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта».

Отметим, что 38-летний мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ.