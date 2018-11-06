2018-11-06T15:29:40+03:00
Происшествия

В центре Кирова столкнулись две иномарки, пострадал ребенок

Водитель «Рено» не заметил встречный автомобиль
Александр ЧАРУШИН
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Обе машины серьезно пострадали. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиОбе машины серьезно пострадали. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В ДТП в центре Кирова пострадали трое кировчан, сред них был ребенок. Авария случилась в воскресенье, 4 ноября, около 22.00 часов. По предварительным данным, 48-летний водитель машины «Рено Флюенс», поворачивая с улицы Производственной на улицу Воровского, не заметил приближающийся автомобиль «Шевроле Кобальт».

- Водитель «Рено» не убедился в безопасности маневра и врезался во встречную иномарку, - рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В итоге пострадали 29-летний водитель «Шевроле Кобальт» и трое пассажиров автомобиля, среди них была девятилетняя девочка.

К счастью, травмы кировчан оказались не столь серьезными, госпитализация им не потребовалась. Все обстоятельства этого ЧП проверят автоинспекторы.

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