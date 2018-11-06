2018-11-06T14:49:42+03:00
Общество

К Новому году кировские дома и остановки украсят «дымкой» и кружевом

Также преобразится и Театральная площадь
Александр ЧАРУШИН
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Витрины магазинов оформят в едином стиле. Фото: admkirov.ruВитрины магазинов оформят в едином стиле. Фото: admkirov.ru
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В Кирове утвердили стандарт праздничного оформления города к Новому году и Рождеству. На этот раз за основу стиля взяты орнамент «дымки» и кукарское кружево. Ими и украсят витрины магазинов, фасады зданий и остановки общественного транспорта, автобусы и троллейбусы.

- Узоры «дымки» и кружева могут использованы в любом виде, даже в световых конструкциях, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Подготовлен и проект праздничного оформления Театральной площади. Также на улицах города можно будет устанавливать искусственные и натуральные ели, ледяные и снежные скульптуры.

Напомним, ранее на заседании Кировской городской думы рассказали и о других праздничных нововведениях. Так, на пешеходном участке улицы Спасской зальют каток, а неподалеку от легкоатлетического манежа установят хоккейную коробку.

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