2018-11-06T14:32:16+03:00
Происшествия

В Белой Холунице «Тойота» сбила ограждения моста и вылетела в реку Копью

Женщина-водитель не пострадала, а ее автомобиль эвакуировали
Елизавета Захарова
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Автолюбительница не справилась с управлением и съехала в реку. Фото: УГИБДД России по Кировской областиАвтолюбительница не справилась с управлением и съехала в реку. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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На 698 километре трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь иномарка съехала в реку после столкновения с ограждениями на мосту. ДТП произошло в Белохолуницком районе 4 ноября 2018 года в 10.45.

Поврежденный автомобиль увезли на эвакуаторе. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Поврежденный автомобиль увезли на эвакуаторе. Фото: УГИБДД России по Кировской области

-Автомобилем управляла 40-летняя женщина, - пояснили «Комсомольской правде» в УГИБДД России по городу Кирову. - Она не справилась с управлением: сначала налетела на ограждения, повредив их и переднюю часть автомобиля, после чего съехала в реку. Сама женщина не пострадала.

С места аварии сломанный автомобиль эвакуировали.

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