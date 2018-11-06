Пьяный житель Вахрушей забил жену молотком и сбежал

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-06T14:11:49+03:00

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В выходные в Вахрушах от травмы головы погибла 41-летняя женщина. Тело пострадавшей нашли родственники, с которыми она долгое время не выходила на связь. Оперативники выяснили, что к убийству может быть причастен супруг погибшей. Но, как оказалось, мужчина сбежал с места преступления и прятался. Вскоре мужчину задержали, он признался в преступлении. Как сообщил сам убийца, виной всему стало злоупотребление алкоголем.

- 2 ноября супруги выпивали, между ними произошла ссора, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кировской области. - Мужчина взял молоток и несколько раз ударил свою жену по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Супруг убитой задержан. Мужчине могут назначить наказание до 15 лет тюрьмы.