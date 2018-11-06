2018-11-06T17:15:08+03:00
Общество

Котельничский парк «Динозавры Вятки» стал лучшим туром выходного дня в России

В Ульяновске подвели итоги премии «Маршрут года - 2018»
Елизавета Захарова
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Динопарк в Котельниче стал лучшим маршрутом выходного дня в России. Фото: vk.com/dinopark.kotelДинопарк в Котельниче стал лучшим маршрутом выходного дня в России. Фото: vk.com/dinopark.kotel
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На ежегодной премии «Маршрут года», финал которой проходил в Ульяновске, кировские туристические экскурсии завоевали сразу три призовых места. В число лучших туров вошли «Динозавры Вятки», «Православная Вятка» и экскурсия на пивоваренный завод «Вятич».

- От Кировской области принимало участие четыре проекта, - прокомментировали «Комсомолке» в Центре развития туризма Кировской области. - Все проекты прошли регистрационный конкурс и были представлены на всероссийском финале. Кроме того, все кировские туры были отмечены наградами: «Динозавры Вятки» стали лучшим туром выходного дня, второе место в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» получил проект «Православная Вятка», а экскурсия на пивоваренный завод «Вятич» стала «Лучшим маршрутом на действующее производство». Четвертый проект, «Туризм доступен каждому», был отмечен специальным дипломом.

Всего в туристической премии принимало участие 450 проектов из 60 регионов России. В финал вышли чуть больше ста. Отметим, что конкурс проводился в четвертый раз.

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