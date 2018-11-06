2018-11-06T13:13:18+03:00
Происшествия

Со склада в Кирове изъяли 17 тысяч литров этилового спирта

Виновных могут наказать крупными штрафами и даже тюремным сроком
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Стоимость изъятой продукции составила не менее миллиона рублей. Фото: УМВД по Кировской областиСтоимость изъятой продукции составила не менее миллиона рублей. Фото: УМВД по Кировской области
Изменить размер текста:

Четверо кировчан наладили незаконный канал продажи этилового спирта. Они завозили в Киров крупные партии товара и продавали их без лицензии. Во время завоза очередной партии спирта (белого очищенного и коньячного) их и задержали полицейские. Весь товар со склада - 17 тысяч литров сырья - был изъят. Общая стоимость спирта оценивается как минимум в миллион рублей.

Полиция изъяла 17 тысяч литров спирта.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Схемы сбыта сырья в Кирове уже установлены, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Транспорт, на котором перевозился спирт, арестовали. Уголовное дело заведено по ст. 171.3 УК РФ «Незаконный оборот этилового спирта». Виновным могут грозить крупные штрафы и даже тюремный срок.

Ранее мы сообщали о приговоре троим жителям Кировской области, организовавшим в Вятских Полянах подпольный цех по производству алкоголя «элитных марок». Двое виновных получили реальные тюремные сроки, третий мужчина отделался условным ограничением свободы и крупным штрафом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове изъяли и уничтожили 220 килограммов некачественного хлеба
В девяти кировских дворах появятся новые игровые площадки
Алиментщица, которую два года искали приставы, оказалась погибшей
Кировчанин подобрал пакет с наркотиками и через полчаса попался патрулю
В центре Кирова столкнулись две иномарки, пострадал ребенок
К Новому году кировские дома и остановки украсят «дымкой» и кружевом
В Белой Холунице «Тойота» сбила ограждения моста и вылетела в реку Копью
В Кировской области идет подготовка к региональной дискуссии по вопросам обновления Партии
Пьяный житель Вахрушей забил жену молотком и сбежал
Котельничский парк «Динозавры Вятки» стал лучшим туром выходного дня в России
К 2020 году во всех кировских автобусах и троллейбусах появятся видеокамеры
В баре на Павла Корчагина кировчанку обокрали и ударили бутылкой по голове
За ноябрьские праздники трое кировчан погибли в огне пожаров
В Зуевке у реки незаконно складировали тысячу кубометров мусора
В Кирове три дня разыскивают 16-летнюю девушку
Кировская полиция изъяла некачественные лекарства на 1,3 миллиона рублей
Изготовители «вятскополянского мартини» пытались обжаловать приговор
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
Синоптики: кировчан ожидают перепады температур, осадки и гололед
Бюджет Кирова в 2019 году вырастет на полмиллиарда рублей
Дочь Юрия Гагарина поддерживает переименование Кирова в Вятку
Похороны владельца ССК Дениса Крутихина состоятся 7 ноября
3000 кировчан отметили День народного единства на главной площади города
В Сунском районе пропал пенсионер
Кировский хоккеист сделал предложение своей девушке прямо на льду
В Кирове умер владелец крупной строительной компании