Со склада в Кирове изъяли 17 тысяч литров этилового спирта

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-06T13:13:18+03:00

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Четверо кировчан наладили незаконный канал продажи этилового спирта. Они завозили в Киров крупные партии товара и продавали их без лицензии. Во время завоза очередной партии спирта (белого очищенного и коньячного) их и задержали полицейские. Весь товар со склада - 17 тысяч литров сырья - был изъят. Общая стоимость спирта оценивается как минимум в миллион рублей.

Полиция изъяла 17 тысяч литров спирта.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Схемы сбыта сырья в Кирове уже установлены, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Транспорт, на котором перевозился спирт, арестовали. Уголовное дело заведено по ст. 171.3 УК РФ «Незаконный оборот этилового спирта». Виновным могут грозить крупные штрафы и даже тюремный срок.

Ранее мы сообщали о приговоре троим жителям Кировской области, организовавшим в Вятских Полянах подпольный цех по производству алкоголя «элитных марок». Двое виновных получили реальные тюремные сроки, третий мужчина отделался условным ограничением свободы и крупным штрафом.