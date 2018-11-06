2018-11-06T13:49:13+03:00
Авто

К 2020 году во всех кировских автобусах и троллейбусах появятся видеокамеры

Это повысит контроль за работой водителей и качество перевозок в целом
Александр ЧАРУШИН
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На сегодня камеры наблюдения есть лишь в 30% машинНа сегодня камеры наблюдения есть лишь в 30% машинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове уже несколько лет внедряют системы видеонаблюдения в общественном транспорте. На сегодня во всех автобусах и троллейбусах есть видеорегистраторы, в каждом третьем салоне есть и видеокамеры. Однако уже к 2020 году все без исключения автобусы и троллейбусы Кирова оборудуют техникой для видеонаблюдения. Такая мера должна усилить контроль за работой водителей и повысить качество перевозок.

- В каждой машине установят по четыре видеокамеры, - сообщает пресс-служба города Кирова. - На один такой комплект в среднем нужно потратить 47 тысяч рублей. Сейчас системы видеонаблюдения есть в 45 автобусах и троллейбусах, однако в ближайшее время техникой оснастят все без исключения транспортные средства.

Отметим, что все траты по установке систем видеонаблюдения заложены в бюджет перевозчиков. Об авариях и ЧП, попавших на запись камер, сообщают в вышестоящие инстанции.

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