В баре на Павла Корчагина кировчанку обокрали и ударили бутылкой по голове
В минувшие выходные в одном из баров в Коминтерне обокрали и избили посетительницу. Как выяснилось, 24-летняя девушка пришла в заведение, расположенное на улице Павла Корчагина, с 10 тысячами рублей. В какой-то момент кировчанка отвлеклась и деньги пропали из ее кошелька. Когда девушка попыталась выяснить, кто совершил кражу, ее ударили бутылкой по голове.
- Оперативники установили личность воровки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Ей оказалась 40-летняя женщина, также отдыхавшая в том баре. Против нее заведено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража из одежды или сумки потерпевшего». Максимальное наказание по статье - пять лет колонии.
Расследование дела продолжается. Оперативники выясняют, кто ударил кировчанку бутылкой по голове.