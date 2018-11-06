2018-11-06T11:33:44+03:00
Происшествия

В баре на Павла Корчагина кировчанку обокрали и ударили бутылкой по голове

Воровка уже найдена, но личность нападавшего пока не установлена
Александр ЧАРУШИН
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Девушку ударили в тот момент, когда она выясняла, кто украл ее деньги. Фото: mnogo.mediaДевушку ударили в тот момент, когда она выясняла, кто украл ее деньги. Фото: mnogo.media
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В минувшие выходные в одном из баров в Коминтерне обокрали и избили посетительницу. Как выяснилось, 24-летняя девушка пришла в заведение, расположенное на улице Павла Корчагина, с 10 тысячами рублей. В какой-то момент кировчанка отвлеклась и деньги пропали из ее кошелька. Когда девушка попыталась выяснить, кто совершил кражу, ее ударили бутылкой по голове.

- Оперативники установили личность воровки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Ей оказалась 40-летняя женщина, также отдыхавшая в том баре. Против нее заведено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража из одежды или сумки потерпевшего». Максимальное наказание по статье - пять лет колонии.

Расследование дела продолжается. Оперативники выясняют, кто ударил кировчанку бутылкой по голове.

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