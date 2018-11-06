2018-11-06T11:51:38+03:00
Происшествия

За ноябрьские праздники трое кировчан погибли в огне пожаров

В регионе сгорели частный дом, баня и квартира
Александр ЧАРУШИН
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Все три ЧП произошли в утреннее или дневное время. Фото: Архив «КП»Все три ЧП произошли в утреннее или дневное время. Фото: Архив «КП»
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Следователи проверят обстоятельства смерти троих жителей Кировской области. Двое мужчин и женщина погибли в результате пожаров, произошедших 3 и 4 ноября. Так, в минувшую субботу в Кирове, в садовом обществе «Калинка», при возгорании частного дома погиб 59-летний мужчина. На следующий день в Нагорске горела квартира в доме в Школьном городке, на месте ЧП было обнаружено тело 60-летней хозяйки квартиры. Также 4 ноября произошел пожар в бане 89-летнего жителя поселка Верхнемалье Подосиновского района, пенсионер скончался на месте.

- Все три ЧП произошли в утреннее или дневное время, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства этих пожаров. Специальные экспертизы покажут, как и почему погибли владельцы квартир и частных зданий.

Напомним, неделю назад в Арбаже произошло похожее ЧП. Трое мужчин заночевали в рыбацком вагончике, вскоре тот загорелся. Спастись удалось лишь одному из рыбаков, двое погибли на месте.

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