2018-11-06T11:52:37+03:00
Происшествия

В Зуевке у реки незаконно складировали тысячу кубометров мусора

Кому именно принадлежала свалка, установить не удалось
Александр ЧАРУШИН
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Ветеринарные отходы могли быть зараженыВетеринарные отходы могли быть зараженыФото: Елена МОЛОДКИНА
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Прокуратура заставила местные власти ликвидировать свалку у реки Косы. В водоохранной зоне неподалеку от территории агрофирмы «Мухино» была найдена незаконная свалка, общий объем мусора на ней превышал 1,2 тысячи кубометров. Неустановленные лица складировали строительный мусор, древесину и ветеринарные отходы классов опасности «Б» и «Г» (просроченные и потенциально зараженные. - Ред.).

- Кому именно принадлежала свалка, установить не удалось, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Тем не менее, эти отходы наносили серьезный вред экологии и окружающей среде. Поэтому прокуроры потребовали органы муниципалитета заняться ликвидацией мусора.

Зуевский районный суд согласился с этими требованиями. Вскоре местные власти убрали свалку незаконных отходов.

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