2018-11-06T11:54:10+03:00
Общество

В Кирове три дня разыскивают 16-летнюю девушку

Алена Ершова ушла из дома 3 ноября
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Девушка пропала в субботу, 3 ноября. Фото: vk.com/ornkirovДевушка пропала в субботу, 3 ноября. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

В Кирове уже трое суток разыскивают 16-летнюю Алену Ершову. О местонахождении девушки ничего не известно с 3 ноября. В этот день, около 08.30, она вышла из дома. К поискам пропавшей подключились сотрудники полиции и волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

- Девушке на вид 17 лет, рост 160-165 см, худощавое телосложение, серые глаза, черные волосы с белыми кончиками, - сообщают приметы Алены активисты.

На момент ухода подросток был одет в синюю короткую куртку с розовой вставкой на груди, розовые перчатки, розовую шапку, серый шарф, темно-синие джинсы, лаковые ботинки. С собой у нее был коричневый рюкзак в виде собаки.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить об этом по номерам: 8 (800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К 2020 году во всех кировских автобусах и троллейбусах появятся видеокамеры
В баре на Павла Корчагина кировчанку обокрали и ударили бутылкой по голове
За ноябрьские праздники трое кировчан погибли в огне пожаров
В Зуевке у реки незаконно складировали тысячу кубометров мусора
Кировская полиция изъяла некачественные лекарства на 1,3 миллиона рублей
Изготовители «вятскополянского мартини» пытались обжаловать приговор
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
Синоптики: кировчан ожидают перепады температур, осадки и гололед
Бюджет Кирова в 2019 году вырастет на полмиллиарда рублей
Дочь Юрия Гагарина поддерживает переименование Кирова в Вятку
Похороны владельца ССК Дениса Крутихина состоятся 7 ноября
3000 кировчан отметили День народного единства на главной площади города
В Сунском районе пропал пенсионер
Кировский хоккеист сделал предложение своей девушке прямо на льду
В Кирове умер владелец крупной строительной компании