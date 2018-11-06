В Кирове три дня разыскивают 16-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-06T11:54:10+03:00

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В Кирове уже трое суток разыскивают 16-летнюю Алену Ершову. О местонахождении девушки ничего не известно с 3 ноября. В этот день, около 08.30, она вышла из дома. К поискам пропавшей подключились сотрудники полиции и волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

- Девушке на вид 17 лет, рост 160-165 см, худощавое телосложение, серые глаза, черные волосы с белыми кончиками, - сообщают приметы Алены активисты.

На момент ухода подросток был одет в синюю короткую куртку с розовой вставкой на груди, розовые перчатки, розовую шапку, серый шарф, темно-синие джинсы, лаковые ботинки. С собой у нее был коричневый рюкзак в виде собаки.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить об этом по номерам: 8 (800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного).