Кировская полиция изъяла некачественные лекарства на 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-06T11:55:37+03:00

Лекарства продавали и через сайты в интернете, и через страницы в соцсетях Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

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Полиция продолжает борьбу с незаконным оборотом лекарственных препаратов на территории Кировской области. В ходе международной операции «Пангея» с 9 по 16 октября 2018 года полицейские проверили 279 точек оптовой и розничной торговли лекарствами и медицинскими изделиями. Также за время операции найдено 36 сайтов в интернете и записей в соцсетях, продававших незарегистрированные препараты.

- Еще при подготовке к операции полиция выявила 10 случаев контрабанды стероидов и незаконного оборота сильнодействующих веществ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - 15 преступлений выявлено в сфере торговли медикаментами. За неделю работы по операции «Пангея» из оборота изъяли 2 200 незарегистрированных и некачественных лекарств и медицинских изделий на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Отметим, что в операции также приняли участие сотрудники Росздравнадзора и кировские таможенники.