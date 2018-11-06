2018-11-06T10:01:08+03:00
Происшествия

Изготовители «вятскополянского мартини» пытались обжаловать приговор

Двое подельников получили реальные сроки, их приятель отделался «условкой»
Александр ЧАРУШИН
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Мужчин обвинили в преступлениях сразу по нескольким статьям УК РФ. Фото: УФСБ России по Кировской областиМужчин обвинили в преступлениях сразу по нескольким статьям УК РФ. Фото: УФСБ России по Кировской области
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В Вятских Полянах недавно завершился судебный процесс над тремя местными жителями. Мужчин, напомним, обвинили в изготовлении контрафактного алкоголя, незаконном использовании дорогих брендов и подделке акцизных марок. Трое приятелей в 2013-2015 годах арендовали два склада, на которых хранили тысячи поддельных бутылок Martini, Bacardi и Remy Martin.

Подпольный цех «накрыли» еще в декабре 2015 года, а в минувшем сентябре суд вынес свой приговор. Мужчина, сотрудничавший со следствием, получил два с половиной года колонии условно и штраф в размере миллиона рублей. Его подельникам назначили по два года реального тюремного срока и штрафы по 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области, изготовители «вятскополянского мартини» пытались обжаловать решение суда. Однако безуспешно - приговор остался в силе. Двоих мужчин отправят в колонию общего режима.

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