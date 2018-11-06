2018-11-06T12:03:26+03:00
Происшествия

Синоптики: кировчан ожидают перепады температур, осадки и гололед

В ночь на пятницу в городе сильно похолодает
Александр ЧАРУШИН
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Гололедица на дорогах Кирова продержится еще несколько днейГололедица на дорогах Кирова продержится еще несколько днейФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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На неделе в Кирове ожидаются переменчивые погодные условия и многочисленные осадки. Об этом рассказали в кировском Гидрометцентре. Сегодня, 6 ноября, Киров и районы области окажутся под влиянием антициклона, местами пройдут дожди и мокрый снег. Также в городе ожидается сильный западный ветер.

В среду и четверг, 7 и 8 ноября, в Кирове ожидается до 6 градусов тепла днем и до -2 градусов - ночью. Сильный ветер и осадки сохранятся, на дорогах возможен гололед.

Схожий прогноз дает и сервис «Яндекс. Погода». В среду и четверг кировчан ожидают ветер и осадки, а также перепад температур. Уже в ночь на пятницу, 9 ноября, в Кирове похолодает до -8 градусов. Днем температура воздуха составит -4 градуса.

В выходные дни кировчан также ожидают пасмурная погода, снег и ветер. Сохранятся похолодание и гололедица.

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