2018-11-06T09:01:41+03:00
Экономика

Бюджет Кирова в 2019 году вырастет на полмиллиарда рублей

Обсуждение проекта начнется 8 ноября
Александр ЧАРУШИН
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Большую часть средств направят в социальную сферу. Фото: khabarovsk-news.netБольшую часть средств направят в социальную сферу. Фото: khabarovsk-news.net
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В Кировской городской думе рассказали, на что будут тратить бюджетные деньги в следующем году. По прогнозу, собственные доходы города составят почти 6,7 миллиарда рублей (на 518 миллионов выше, чем в текущем году), большую часть из них соберут налогами. По-прежнему крупные суммы планируют направить в социальную сферу: в 2019 году 3,4 миллиарда рублей уйдет на развитие образования, почти полмиллиарда потратят на культуру, также ожидаются большие вложения в спорт и работу с молодежью.

- В следующем году откроется 6 новых детских садов, - сообщает пресс-служба Кировской городской думы. - На завершение работ потратят 278,4 миллиона рублей. На бюджетные деньги организуют 500 массовых культурных акций и 200 спортивных праздников.

Отметим, что «нулевое» (предварительное) чтение проекта бюджета Кирова запланировано на 8 ноября. До этого дня горожане могут внести свои предложения через депутатов Кировской городской думы.

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