3000 кировчан отметили День народного единства на главной площади города

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-04T14:39:44+03:00

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Даже хмурое небо не помешало собраться кировчанам сегодня на главной площади города. Отмечать пришли День народного единства.

Фото: kirovreg.ru

На площади собрались представители политических партий, представители казачьей общины, профсоюзных организаций, Общественной палаты, казаки и кадеты.

- Глава региона Игорь Васильев отметил, что День народного единства – самый молодой праздник современной России, но вместе с тем, один из самых важных праздников страны и Кировской области в частности. День народного единства – это символ уважения к Родине, к ее истории, к подвигам нашего народа, - сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

Закончилась акция выступлением военного оркестра «Северная звезда».

Фото: kirovreg.ru

СПРАВКА «КП»

День народного единства в России отмечается с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских захватчиков. Традиционно в День народного единства в Кремле президент Российской Федерации вручает государственные награды выдающимся деятелям науки и искусства, а также иностранным гражданам за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей с Россией. В сотнях городах страны проходят митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями.