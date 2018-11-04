В Сунском районе пропал пенсионер
На поиски выехали экипажи отряда «Лиза Алерт»
Николай Меркушев ушел из дома 2 ноября вечером. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Вчера вечером из дома в поселке Новый Сунского района Кировской области вышел пенсионер Николай Меркушев. Обратно он не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию: у пожилого мужчины возможна потеря памяти.
Приметы Николая Меркушева: рос 170 сантиметров, волосы седые, глаза светлые. Худощавого телосложения. Был одет в коричневую куртку, серый костюм, светлые сапоги. На шее — красный шарф.
Всем, кто видел мужчину или знает, где тот находится, просьба сообщить по телефонам: 88007005452 или 112.