В Сунском районе пропал пенсионер

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-04T13:49:31+03:00

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Вчера вечером из дома в поселке Новый Сунского района Кировской области вышел пенсионер Николай Меркушев. Обратно он не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию: у пожилого мужчины возможна потеря памяти.

Приметы Николая Меркушева: рос 170 сантиметров, волосы седые, глаза светлые. Худощавого телосложения. Был одет в коричневую куртку, серый костюм, светлые сапоги. На шее — красный шарф.

Всем, кто видел мужчину или знает, где тот находится, просьба сообщить по телефонам: 88007005452 или 112.