Кировский хоккеист сделал предложение своей девушке прямо на льду

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-04T13:14:18+03:00

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В перерыве матча ХК «Салют» (Кировская область) и «Омега» (Удмуртия) хоккеист Владимир Фетисов сделал предложение своей девушке Марии во врем перерыва, подарив ей кольцо из белого золота с бриллиантом.

Мария фотограф. И даже не подозревала, что ее позвали не просто фотографировать матч, а сделают предложение, от которого она не сможет отказаться.

Владимимр Фетисов сделал предложение и подарил кольцо из белого золота. Фото: Мария ВАХРУШЕВА

- На матч был приглашен легендарный хоккеист Владимир Мышкин, - рассказала «Комсомолке» Мария Пересторонина. - Я делала фото значимых моментов. В перерыве мой молодой человек Владимир Фетисов подъехал к ведущему Алексею Баталову. И тот спросил, чего тебе хочется больше всего. Вова ответил - увидеть меня. И Баталов позвал меня в микрофон. Я еще и тогда не поняла, что происходит — вышла на лед, а Вова встал на колено, протянул букет и кольцо и просил стать его женой.

Мария призналась, что не раздумывала ни минуты — согласилась сразу. Пара встречается уже два года. Свадьбу планируют на начала июня.

- Сейчас у всех друзей Владимира — сезон игр, они хоккеисты, - рассказала Мария. - И приехать на свадьбу проблематично. Так что будем ждать конца сезона и лета.