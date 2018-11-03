Александр Плотников вышел из СИЗО

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-03T15:13:17+03:00

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Суда экс-начальник ГИБДД будет дожидаться дома — его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде и ограничение свободы. «Комсомолке» замену меры пресечения подтвердил источник, близкий к следствию.

На данный момент идет расследование уголовного дела по ч.3. ст. 210 «Организация преступного сообщества с использованием служебного положения». Александра Плотникова арестовали в январе прошлого года на рабочем месте. Суд принял решение — на время следствия заключить его в следственный изолятор.

Напомним, что в ноябре 2017 года следком по Кировской области сообщил о преступном сообществе, в состав которого входили сотрудники УМВД России по Кировской области. По версии следствия, с января 2014 года по октябрь 2017 года подозреваемые приобрели по заниженной стоимости «КамАЗы», которые запрещено продавать на российском рынке. Затем сообщники внесли в паспорта грузовиков ложные сведения о классе безопасности «Евро-4» и продавали их покупателям. При этом утилизационный сбор в казну они не выплачивали. Своими преступными действиями подозреваемые причинили ущерб в 837 миллионов рублей. Происходило все это, по версии следствия, при покровительстве высокопоставленных сотрудников ГИБДД.