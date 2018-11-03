Кировчане десять дней искали бездомного серебристого кота

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-03T15:31:47+03:00

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«Помогите найти кота» - такое объявление появилось в юго-западном районе буквально на каждой остановке и на каждом столбе.

Платоша - так назвали кота временные хозяева - приехал в Киров из Стрижей. Так получилось, что его хозяева год назад купили квартиру в Кирове, переехали в областной центр. Вещи забрали, а кота сознательно «забыли». Серый красавец сначала просился обратно в квартиру, но потом понял, что его бросили. Долго сидел без движения в подъезде. Да и там жители такому соседству были не рады.

- Когда кот попал к нам в дом, он сидел и, когда к нему подносила руку, чтобы погладить, прижимал уши, - рассказывает волонтер «Дари добро» Анастасия Новоселова. - Значит, его били. А кот ласковый до безумия. Но то, что у него рефлекторно вживается голова, когда подносишь руку, говорит только об одном - обижали. И обижали сильно.

Из Стрижей за Платоном приехали волонтеры. Забрали, провезли через клинику, обработали, проверили на кошачьи болячки. И отправили на временное житье - передержку. И кот оттуда сбежал! Видимо, сказалось бездомное прошлое!

- Мы так переживали за этого серого кота, - говорит Анастасия. - Ведь ему и так в жизни досталось: и предательство хозяев, и побои от соседей! А тут еще и потерялся. Нам звонили десятки кировчан, спрашивали, чем можно помочь. В итоге мужчина (имя просил не называть) увидел его, забрал к себе домой и попросил за ним приехать. Когда Платон меня увидел, мурлыкал и обнимался, словно человек. И теперь к дверям даже не подходит! Видимо, понял, что теперь его никто не обидит и не выкинет.

Сейчас коту с серо-серебристой шубкой ищут постоянный дом и хозяев. Если у вас появилось желание подарить этому красавцу дом, звоните по телефону: 8(912)706-30-70.