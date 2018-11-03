24 кировских призывника пытаются сбежать от службы в армии

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-03T13:31:52+03:00

Осенний призыв в этом году идет по плану. Призвано уже 83% кировчан Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

Они не явились на призывные пункты без уважительной причины

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1 ноября в военкоматах подвели первые итоги призывной комиссий. На данный момент защищать Родину отправились 1049 новобранцев. А это 84% от плана, который должны выполнить кировские военкомы. Всего в осенний призыв в армию должны уйти 1244 молодых человека. 1871 кировчанин получил отсрочку, из них 112 - по состоянию здоровья.

Кстати, из тех, кто уже уехал к местам службы, 249 имеют высшее образование.

На областную военную комиссию было вызвано 4049 человек. Не явились 216 призывников, 24 человека из них - без уважительной причины. Больше всего «прогульщиков» из Кирово-Чепецка и Вятских Полян.

- На сегодняшний день повестки не вручены 504 гражданам - это 8% от числа подлежащих вызову на комиссии. Разыскано 246 человек. Из них силами военных комиссариатов районов области 242 человека и еще 4 человека - благодаря совместным действиям полиции и военного комиссариата, - отметил военный комиссар Кировской области Юрий Мешавкин.