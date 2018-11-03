У больницы для осужденных появился поклонный крест

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-03T13:27:52+03:00

На изготовление креста из липы осужденному потребовался месяц

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Освещать поклонный крест приехал Митрополит Вятский и Слободской Марк. Это не первый визит владыки в учреждения системы исполнения наказаний Кировской области.

В ЛИУ-12 проходят лечение люди, попавшие за решетку. Причем порой заболевания у них очень серьезные.

- В ЛИУ-12 за год проходят курс лечения около 2000 осужденных, - рассказал начальник колонии, полковник внутренней службы Александр Новиков. - Поклонный крест установлен на пути следования в карантинное отделение, проходя мимо, каждый осужденный может поклониться, помолиться и попросить об исцелении души и тела.

Вокруг креста поставили 12 каменных столбов. Получилось символично - по количеству апостолов Иисуса Христа. Чуть позже будет сделана подсветка.

Кстати, крест из липы изготовил всего за месяц осужденный столяр.

ВАЖНО

Во всех исправительных учреждениях области стараниями сотрудников, священников Вятской Митрополии и силами самих осужденных оборудованы молитвенные комнаты, действуют 9 православных храмов. В каждом учреждении созданы православные общины, библиотеки постоянно пополняются религиозной литературой.