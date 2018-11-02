2018-11-02T19:51:28+03:00
Звезды

Завтра в Кирове состоится «Ночь искусств»

Все заведения будут открыты для посетителей с утра и до позднего вечера
Александр ЧАРУШИН
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Акция проводится с 2013 годаАкция проводится с 2013 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Ночь искусств» пройдет на 274 площадках Кировской области, 36 из них будут работать в Кирове. Завтра, 3 ноября, к акции присоединятся государственные, муниципальные и частные заведения. Впервые в «Ночи искусств» будут участвовать кировские театр на Спасской и областной драматический театр.

- В программе акции запланированы выставки и экспозиции, кинопоказы и лектории, спектакли, научные мастерские, показательные выступления, - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области. - В «Ночи искусств» участвуют молодые авторы, художники, коллективы музыканты и артисты. Все заведения будут открыты для посетителей с утра и до позднего вечера.

Отметим, что «Ночь искусств» - ежегодная всероссийская акция. Она была учреждена Минкультом страны в 2013 году. Девиз «Ночи искусств» 2018 года - «Искусство объединяет».

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