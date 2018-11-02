До конца года почти 2 000 кировчан переселят из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-02T18:00:58+03:00

На сегодня 610 человек уже получили ключи от новых квартир. Фото: kirovreg.ru

Изменить размер текста: A A

Кировчан и жителей районов продолжают переселять из аварийных домов. Так, на сегодня для этих целей в регионе строится 31 многоквартирное здание. Получить новое жилье в этих постройках смогут 405 семей, это свыше 900 человек. К тому же, власти покупают для переселенцев квартиры «с рук» - с начала года по плану 440 квартир уже закуплены, еще 50 приобретут в ближайшие два месяца.

- Программа «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» идет успешно, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - На сегодня 610 человек уже получили новые квартиры, до конца года еще 1 347 кировчан улучшат жилищные условия.

Напомним, из аварийных домов переселяют жителей Кирово-Чепецка и Слободского, Верхошижемья, Вятских Полян, Мурашей, Верхнекамска, Омутнинска, Лузы, Подосиновца, Уржума, Шабалино и прилегающих территорий.