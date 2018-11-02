2018-11-02T17:18:13+03:00
Происшествия

В Кирове экс-уголовник арендовал квартиру и вынес оттуда технику

Суд назначил ему реальный срок и заставил выплатить ущерб
Александр ЧАРУШИН
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Бытовую технику он продал в комиссионном магазинеБытовую технику он продал в комиссионном магазинеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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33-летний кировчанин отправится в колонию за очередную кражу. В 2017 году мужчина арендовал квартиру на улице Жуковского и украл оттуда стиральную машину и холодильник. Бытовую технику он продал в комиссионном магазине. Потерпевший хозяин квартиры оценил ущерб в 33 тысячи рублей.

- Ранее кировчанин уже «сидел» за попытку грабежа, - сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. - Новое уголовное дело против мужчины завели по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение имущества с причинением значительного ущерба». Суд назначил ему два года колонии и обязал выплатить хозяину квартиры всю сумму ущерба.

Рецидивист пытался обжаловать приговор, однако безуспешно. Мужчину отправят в колонию строгого режима.

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