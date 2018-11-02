2018-11-02T17:56:45+03:00
Общество

В регионе открылись 47 пунктов обогрева для бездомных

Нуждающимся будут предлагать горячий чай, еду и теплые вещи
Александр ЧАРУШИН
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За день через эти пункты могут пройти свыше 450 человекЗа день через эти пункты могут пройти свыше 450 человекФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Бездомные кировчане и жители районов Кировской области могут получить бесплатную помощь. Для этого в регионе открылись 47 специальных пунктов обогрева. Одновременно они могут принять 112 человек, пребывание каждого из них составит два часа. В итоге за день через эти пункты могут пройти свыше 450 человек.

- Каждому нуждающемуся дадут теплые вещи и предметы гигиены, - рассказали в Министерстве социального развития Кировской области. - Все проблемы, возникающие у бездомных, помогут решить специалисты, работающие в этих пунктах. Кстати, каждому кировчанину, обратившемуся за помощью, предложат горячий чай и еду.

В самом городе Кирове бездомные могут обратиться в социальный центр по адресу ул. Сплавная, 29.

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