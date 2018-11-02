Сегодня у спортплощадки со сплошным забором появится вход

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-02T16:28:42+03:00

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На днях общественники рассказали о ЧП в доме на Октябрьском проспекте, 90. Спортивную площадку во дворе дома построили со сплошным забором, у нее не было входной двери или калитки. Детям приходилось перебираться прямо через забор. Как выяснилось, на оборудование входа на площадку просто не хватило денег.

- Жители дома взяли на себя вопрос установки двери, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Еще одной причиной отсутствия входа стала опасность площадки. Подрядчик не успел вовремя выкорчевать все пни, оставшиеся после сноса аварийных деревьев. Дети могли получить травмы во время игры.

Сегодня УК заканчивает работы по удалению пней. Вскоре вход на спортплощадку будет открыт для всех желающих.