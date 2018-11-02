2018-11-02T16:28:42+03:00
Общество

Сегодня у спортплощадки со сплошным забором появится вход

На установку входной двери сначала не хватило денег
Александр ЧАРУШИН
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Детям приходилось перебираться прямо через забор. Фото: admkirov.ruДетям приходилось перебираться прямо через забор. Фото: admkirov.ru
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На днях общественники рассказали о ЧП в доме на Октябрьском проспекте, 90. Спортивную площадку во дворе дома построили со сплошным забором, у нее не было входной двери или калитки. Детям приходилось перебираться прямо через забор. Как выяснилось, на оборудование входа на площадку просто не хватило денег.

- Жители дома взяли на себя вопрос установки двери, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Еще одной причиной отсутствия входа стала опасность площадки. Подрядчик не успел вовремя выкорчевать все пни, оставшиеся после сноса аварийных деревьев. Дети могли получить травмы во время игры.

Сегодня УК заканчивает работы по удалению пней. Вскоре вход на спортплощадку будет открыт для всех желающих.

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