2018-11-02T15:28:44+03:00
Происшествия

В деле цыганок-воровок из Ярославля появился новый эпизод

Одна из женщин успела обокрасть пожилую кировчанку
Александр ЧАРУШИН
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Мошенница пришла в квартиру потерпевшей с «проверкой» сбережений на подлинностьМошенница пришла в квартиру потерпевшей с «проверкой» сбережений на подлинностьФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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На днях в Кирове задержали двоих цыганок, проживающих в Ярославской области. Напомним, девушки обокрали 92-летнего пенсионера. Пока одна из них под видом медработницы делала ему массаж «по акции», другая вынесла из квартиры 16 тысяч рублей. Вскоре воровок задержали и доставили в пункт полиции.

Во время допроса выяснилось, что от рук одной из этих цыганок пострадала и 93-летняя жительница Кирова. Мошенница пришла в квартиру потерпевшей с «проверкой» сбережений на подлинность. Уже после ее ухода 93-летняя женщина поняла, что у нее украли 190 тысяч рублей, и обратилась в полицию.

- Новое уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество со значительным ущербом», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - По данной статье девушке грозит наказание до пяти лет тюрьмы.

Отметим, что дама уже призналась в краже, похищенные деньги у нее изъяли. Расследование дела продолжается.

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