Мэрия: путевки в новые детские сады начнут выдавать уже в январе

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-02T14:18:29+03:00

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В Кирове завершается строительство шести новых детских садов. Сити-менеджер Илья Шульгин побывал на объектах в Озерках и Нововятске и оценил ход работ. Каждый из садиков рассчитан на 260 и более мест, также в зданиях оборудуют теплые полы и бассейны.

- Все шесть объектов планируют сдать в эксплуатацию до конца 2018 года, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Сейчас формируются списки детей по датам рождения и месту жительства. Путевки начнут выдавать с января, а уже в феврале садики должны начать свою работу.

Напомним, в ходе предыдущей проверки площадок, на которых строятся детские сады, выяснилось: качели на некоторых из них не соответствуют всем нормам и требованиям. Теперь застройщики устанавливают новые игровые комплексы, безопасные для детей любого возраста.