Росгвардейцы нашли 14-летнего подростка, сбежавшего из дома

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-02T12:57:30+03:00

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Поиски пропавшего подростка в Кирово-Чепецке продолжались неделю. Заявление о пропаже 14-летнего молодого человека опекуны подали в понедельник, 22 октября. Все это время сотрудники органов занимались розыском пропавшего чепчанина.

- Около 09.00 часов утра во вторник, 30 октября, подросток был найден, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Его обнаружил патруль, обходивший Базовый переулок Кирово-Чепецка. Молодой человек был очень похож по приметам на пропавшего школьника.

Вскоре подростка вернули обратно домой.