2018-11-02T12:17:32+03:00
Происшествия

Кировский суд наказал двоих наркоманов из Сыктывкара

При обыске у них нашли 14 граммов запрещенного вещества
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
37-летний мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков37-летний мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Кирове судили двоих жителей Республики Коми. 37-летний мужчина и его 24-летняя подруга обвинялись в неоднократной покупке наркотиков через специальные «закладки». Суд установил, что полгода назад подельники купили в Сыктывкаре синтетический наркотик и привезли его в Киров. Через неделю их задержали росгвардейцы. В вещах обвиняемых нашли 14 граммов запрещенного вещества.

- Точно такое же преступление они совершили и в Уфе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Девушку с учетом смягчающих факторов наказали тремя с половиной годами тюрьмы условно. 37-летний мужчина, ранее судимый за наркотики, получил четыре с половиной года реального тюремного срока.

Осужденный обжаловал это решение, однако приговор остался в силе. 37-летнего наркомана отправят в колонию строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В деле цыганок-воровок из Ярославля появился новый эпизод
Мэрия: путевки в новые детские сады начнут выдавать уже в январе
Росгвардейцы нашли 14-летнего подростка, сбежавшего из дома
Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи
Десятки домов и детский сад в Кирове остались без воды как минимум на сутки
На трассе в Белой Холунице «шестерка» влетела в грузовик: погибли пенсионерка и ее родственник
Кировская конькобежка завоевала «серебро» на чемпионате России
В Яранске двое друзей вынесли из магазина алкоголь и еду на 32 тысячи рублей
В воскресенье Театральную площадь оградят грузовиками
Неделю назад в Опаринском районе пропал мужчина
Погода на выходные: кировчан ожидают дожди, мокрый снег и гололедица
Будьте осторожны: в Кирове прошел ледяной дождь
В Опаринском районе без тепла остались больница, школа и 13 жилых домов
Мэрия проверила готовность всех служб Кирова к снегопадам и гололеду
Сотрудники УФСИН рассказали кировским школьникам об особенностях профессии
Елена Ковалева: «Дети чувствуют атмосферу трудового коллектива, учатся выстраивать взаимоотношения внутри него»
В Верхошижемье мужчина спаивал 15-летнего подростка
Улица Московская встала в километровых пробках
Теплосети могут отдать в концессию до конца декабря
В Киров на премьеру фильма приедут кинозвезды
19-летний кировчанин отправится в колонию за пьяное ДТП
Кировчанин выплатил мошенникам 341 тысячу рублей
Движение по перекрестку Профсоюзной и Казанской полностью восстановлено
Фельдшера доставили в больницу после столкновения «скорой» с двумя иномарками
В мясном фарше из Яранска нашли смертельно опасные бактерии
«Неболейка» по воскресеньям теперь работает дольше!
На улице Попова будет установлен шумозащитный экран