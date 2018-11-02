Кировский суд наказал двоих наркоманов из Сыктывкара

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-02T12:17:32+03:00

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В Кирове судили двоих жителей Республики Коми. 37-летний мужчина и его 24-летняя подруга обвинялись в неоднократной покупке наркотиков через специальные «закладки». Суд установил, что полгода назад подельники купили в Сыктывкаре синтетический наркотик и привезли его в Киров. Через неделю их задержали росгвардейцы. В вещах обвиняемых нашли 14 граммов запрещенного вещества.

- Точно такое же преступление они совершили и в Уфе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области. - Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Девушку с учетом смягчающих факторов наказали тремя с половиной годами тюрьмы условно. 37-летний мужчина, ранее судимый за наркотики, получил четыре с половиной года реального тюремного срока.

Осужденный обжаловал это решение, однако приговор остался в силе. 37-летнего наркомана отправят в колонию строгого режима.