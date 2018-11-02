2018-11-02T13:46:06+03:00
Происшествия

Десятки домов и детский сад в Кирове остались без воды как минимум на сутки

Автоцистерны подвозят воду к каждому из зданий
Александр ЧАРУШИН
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Прорывы труб планируют устранить до утра субботы. Фото: admkirov.ruПрорывы труб планируют устранить до утра субботы. Фото: admkirov.ru
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Сегодня утром в Кирове случилась крупная авария водопровода. Прорывы труб найдены в районе домов на Октябрьском проспекте, 113, и улице Карла Маркса, 120. 25 жилых домов и садик № 57 остались без воды.

- Об утечках стало известно около 07.43 часов утра, - сообщает пресс-служба города Кирова со ссылкой на ККС. - К устранению аварии на Октябрьском проспекте приступили достаточно быстро, работы на улице Карла Маркса начались чуть позже. К 08.00 часам субботы, 3 ноября, вода должна вернуться в дома кировчан.

Ко всем зданиям, пострадавшим от утечек, подвозят воду в автоцистернах. Детский сад № 57 сегодня не принимает детей, все родители в курсе этой ситуации.

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