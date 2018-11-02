2018-11-02T13:44:57+03:00
Происшествия

На трассе в Белой Холунице «шестерка» влетела в грузовик: погибли пенсионерка и ее родственник

«Комсомолка» рассказывает о трагедии со слов выжившего пассажира
Александр ЧАРУШИН
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Предположительно, виновник аварии был трезв. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской областиПредположительно, виновник аварии был трезв. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера в Белохолуницком районе произошло смертельное ДТП. Вечером, около 17.15 часов, «шестерка» под управлением 33-летнего мужчины выехала на «встречку» и врезалась в грузовик с прицепом марки «МАN». От удара легковой автомобиль выкинуло с трассы. Отметим, что трасса после дождя заледенела и была опасной.

В аварии выжил 34-летний пассажир. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области

В аварии выжил 34-летний пассажир. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Кировской области «Комсомолке» рассказали об аварии со слов выжившего 34-летнего пассажира «шестерки».

- За рулем был наш 33-летний родственник, - поделился мужчина. - Мы с мамой были в гостях в Кирове и не успели на автобус до деревни Иванцево, поэтому он предложил подвезти нас. В какой-то момент он не справился с управлением. Сам водитель и мама погибли, ей было 60 лет. Перед поездкой родственник не употреблял алкоголь - по крайней мере, я этого не видел.

За рулем грузовика «МАN» находился 48-летний мужчина, он в аварии не пострадал. Экспертиза также показала, что он был трезв. Автоинспекторы уточняют все детали трагедии.

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