Кировская конькобежка завоевала «серебро» на чемпионате России

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-02T14:10:17+03:00

Всего от Кировской области на чемпионате состязались четыре спортсмена. Фото: oblsportkirov.ru

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Кировчанка Вероника Суслова заняла второе место на чемпионате России по конькобежному спорту. Она уступила победительнице всего 0,15 секунд. Об этом рассказали в Министерстве спорта и молодежной политики Кировской области.

- Второе место, конечно, порадовало, но есть над чем работать, - рассказала спортсменка. - Буду продолжать готовиться к соревнованиям, впереди кубок России в Санкт-Петербурге.

Всего участниками чемпионата стали 4 спортсмена Кировской области. Помимо Вероники Сусловой, в соревнованиях участвовали Алексей Суворов, Андрей Горошников и Сергей Суслов. Состязания проходили в конькобежном центре «Коломна» в Московской области. Конькобежцы боролись за награды на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров у женщин и 10 000 метров у мужчин, а также в командной гонке, масс-старте и командном спринте.