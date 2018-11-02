2018-11-02T12:21:24+03:00
Происшествия

В Яранске двое друзей вынесли из магазина алкоголь и еду на 32 тысячи рублей

Воры сами показали полиции, где спрятали продукты
Александр ЧАРУШИН
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На месте ЧП оперативники нашли отпечатки пальцев преступниковНа месте ЧП оперативники нашли отпечатки пальцев преступниковФото: Евгения ГУСЕВА
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В местечке Опытное поле Яранского района на днях ограбили магазин. Ночью неизвестные разбили окно в помещении и выкрали алкоголь и еду. Общая стоимость похищенного составила 32 тысячи рублей. Оперативники осмотрели место ЧП и сняли отпечатки пальцев преступников.

- Вскоре личности воров были установлены, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Ими оказались 25-летний местный житель и его 22-летний приятель. Они признались в преступлении и показали место, где спрятали похищенное.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц с незаконным проникновением». Молодых людей могут наказать пятью годами колонии. Расследование продолжается.

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