В Яранске двое друзей вынесли из магазина алкоголь и еду на 32 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-02T12:21:24+03:00

Воры сами показали полиции, где спрятали продукты

Изменить размер текста: A A

В местечке Опытное поле Яранского района на днях ограбили магазин. Ночью неизвестные разбили окно в помещении и выкрали алкоголь и еду. Общая стоимость похищенного составила 32 тысячи рублей. Оперативники осмотрели место ЧП и сняли отпечатки пальцев преступников.

- Вскоре личности воров были установлены, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Ими оказались 25-летний местный житель и его 22-летний приятель. Они признались в преступлении и показали место, где спрятали похищенное.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц с незаконным проникновением». Молодых людей могут наказать пятью годами колонии. Расследование продолжается.