В воскресенье Театральную площадь оградят грузовиками

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-02T12:23:18+03:00

В то же время закроют и часть парковок в центре города

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4 ноября, в День народного единства, в Кирове состоится патриотическая акция. В митинге примут участие свыше тысячи кировчан. Акция состоится на Театральной площади, а кировский отдел УМВД обеспечит порядок и безопасность проезда транспорта.

- С 06.00 часов до 11.00 часов в воскресенье парковки у Театральной площади будут закрыты для кировчан, - сообщает пресс-служба города Кирова. - В частности, машины нельзя будет ставить на парковке между сквером и памятником Федору Шаляпину, а также на площадке между вторым корпусом ВятГУ и памятником Ленину.

Стоит отметить, что специалисты Дирекции дорожного хозяйства оградят пешеходную зону Театральной площади грузовиками.