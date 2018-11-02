Неделю назад в Опаринском районе пропал мужчина

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-02T10:02:18+03:00

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В пятницу, 26 октября, без вести пропал житель поселка Альмеж Опаринского района. Поисками 44-летнего Владимира Маринина занялись волонтеры отряда «Лиза Алерт». В соцсетях размещены ориентировки на поиск исчезнувшего мужчины.

- Владимир ростом до 170 см, худощавый, - рассказали активисты. - У него короткие темные волосы с проседью. Когда его видели в последний раз, Владимир был одет в синюю рабочую куртку со светоотражателями, черные брюки, светло-зеленые резиновые сапоги и черную вязаную шапку.

8 (800) 700-54-52 - номер бесплатной «горячей линии» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Расскажите волонтерам любые данные о судьбе Владимира Маринина, которые вам известны.