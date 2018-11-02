2018-11-02T13:35:58+03:00
Происшествия

Погода на выходные: кировчан ожидают дожди, мокрый снег и гололедица

На смену антициклону придет мощный циклон
Александр ЧАРУШИН
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Киров ожидают мокрый снег и ветреная погодаКиров ожидают мокрый снег и ветреная погодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кировские синоптики предупреждают кировчан о сохранении пасмурной и ветреной погоды. Сегодня, 2 ноября, Киров и районы области накроет антициклон, возможны кратковременные дожди и мокрый снег. Также в город придет сильный западный ветер. Днем ожидается температура до +6 градусов по Цельсию.

В субботу, 3 ноября, регион по-прежнему будет находиться под действием антициклона. По данным кировского Гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами могут пройти дожди и мокрый снег. Ночью в городе температура составит до -2 градусов, днем может потеплеть до 6 градусов тепла.

А уже в воскресенье Кировскую область накроет мощный циклон, он принесет еще больше дождей и снега. На улицах города ожидается гололедица. Будет облачная погода с усилением ветра. Ночью температура воздуха опустится до нулевой отметки, а днем потеплеет до +7 градусов.

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